POL-BI: Unfall bei Wendemanöver - PKW-Fahrer betrunken

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Senne-

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend, 17.07.2022, erlitt eine PKW-Fahrerin Verletzungen. Der Verursacher war alkoholisiert.

Ein 41-jähriger Bielefelder befuhr mit seinem Audi A5 die Windelsbleicher Straße in Richtung Buschkampstraße und hielt gegen 21:10 Uhr an der Bushaltestelle "Senner Bahnhof" in der Bushaltebucht an. Als der Bielefelder seine Fahrt fortsetzte, beabsichtigte er zu wenden. Bei dem Wendemanöver kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda Rapid einer 31-jährigen Bielefelderin, die die Windelbleicher Straße in Richtung Buschkampstraße befuhr. Bei dem Verkehrsunfall erlitt die 31-Jährige leichte Verletzungen. Rettungssanitäter versorgten sie zunächst vor Ort und ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei der Befragung des 41-Jährigen nahmen die unfallaufnehmenden Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest verlief positiv. Auf der Polizeiwache entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe. Die Polizisten stellten den Führerschein des 41-Jährigen sicher.

Abschleppfahrzeuge transportierten die beschädigten Fahrzeuge ab. Der Gesamtschaden wird auf 9000 Euro geschätzt.

