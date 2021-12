Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ehrlich währt am längsten- Rentner gibt Geldbetrag bei der Polizei ab

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 09.12.2021

Ehrlich währt am Längsten. Diesem Lebensmotto folgte ein 83 Jahre alter Senior, als er am Donnerstagnachmittag beim Spaziergang Bargeld fand. Der ältere Herr war gegen 14.20 Uhr auf dem Gehweg an einem Wolfsburger Gewässer unterwegs, als er einen dreistelligen Geldbetrag fand. Der Senior zögerte nicht lange und brachte die Fundsache zur Polizei.

Wieviel Anspruch auf Finderlohn der ältere Herr hätte und wie hoch der aufgefundene Geldbetrag ist, darüber hält sich die Polizei bedeckt.

Nach § 971 BGB beträgt bei Geldbeträgen bzw Gegenständen mit einem Wert bis 500 Euro der Finderlohn fünf Prozent. Ist der Gegenstand oder der aufgefundene Geldbetrag mehr als 500 Euro wert, so kommen zu den fünf Prozent noch drei Prozent von dem Mehrwert hinzu.

Die Polizei lobt das vorbildhafte Verhalten des Rentners: "Ehrlich währt am längsten ist nicht nur eine Floskel, sondern im echten Leben auch noch anzutreffen. Den Verlierer wird es freuen."

