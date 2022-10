POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Werkzeug entwendet - Betrunkener bedrohte Security-Mitarbeiter - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Kirchberg an der Murr: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz beim Friedhof in der Straße Rappenberg ereignete sich am Wochenende eine Verkehrsunfallflucht. Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten Pkw VW Arteon und beschädigte diesen auf der rechten Fahrzeugseite. Anschließend flüchtete der Verursacher ohne den Vorfall zu melden. Hinweise auf den Geflüchteten wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Murrhardt: Betrunkene Autofahrerin

Eine 43-jährige Autofahrerin parkte am Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz beim Hörschbachkindergarten in der Berliner Straße. Weil sie mit ihrem Fahrzeug mittig von zwei Stellplätzen stand, wurde sie von einem weiteren Autofahrer gebeten, ihr Fahrzeug korrekt einzuparken. Die 43-Jährige startete daraufhin ihren Pkw Mazda und fuhr viel zu schnell und unkontrolliert zurück, wo sie auf der gegenüberliegenden Parkseite gegen einen Opel stieß. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Autofahrerin absolut fahruntüchtig war und den Unfall mit über 2,5 Promille verursachte. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihr Führerschein vorläufig entzogen.

Fellbach-Schmiden: Aufbrüche

In der Karolingerstraße haben Unbekannte zwischen Samstagabend und Montagmorgen ein Werkzeuganhänger aufgebrochen und zwei Stampfer aus dem Fahrzeug gehievt und zum Abtransport bereitgestellt. Möglicherweise wurden die Diebe bei der Tatausführung gestört, da die Geräte am Straßenrand zurückblieben. Zudem wurde am Wochenende eine Werkzeugbox, die auf der Ladefläche eines VW Crafters montiert war, aufgebrochen. Daraus wurden verschiedene Akku-Geräte, wie Stichsäge, Flex, Bohrmaschine sowie zwei Bohrhammer entwendet. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei in Schmiden unter 0711/9519130 erbeten.

Fellbach: Betrunkener in Polizeigewahrsam

Ein 24-jähriger Bewohner eines Wohnheimes für Flüchtlinge der in Esslinger Straße bedrohte am Sonntagmittag gegen 12.20 Uhr im betrunkenen Zustand einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Zunächst hatte er sich mit einer abgebrochenen Glasflasche und im weiteren Verlauf mit einem Taschenmesser bewaffnet und war auf den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zugegangen. Als die Polizei alarmiert wurde, flüchtete der 24-Jährige zunächst, konnte aber alsbald in Gewahrsam genommen werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

