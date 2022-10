Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Sonntag in der Zeit zwischen 3 Uhr und 5:30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer aus dem Kreisverkehr Untere Schrai in Richtung B14 aus, überfuhr hierbei eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrsschild. Anschließend fuhr der Unfallverursacher unerlaubt weiter. Beim Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen weißen Seat handeln. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Allmersbach im Tal: Motorradfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Eine 71 Jahre alte Skoda-Fahrerin wollte am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr von der Rudersberger Straße nach links in die Schorndorfer Straße Richtung Rudersberg abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines von links kommenden 17-jährigen Motorradfahrers. Der Jugendliche versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern und stürzte anschließend. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Der entstandene Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

