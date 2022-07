Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Schönböcken

Rentner landet mit seinem PKW auf dem Dach

Lübeck (ots)

Am Freitag (01.07.2022) geriet ein Lübecker mit seinem PKW in der Schönböckener Straße nach rechts gegen andere geparkte Fahrzeuge. Dabei kippte der Wagen des Verursachers auf das Dach und kam kurz danach zum Liegen. Der Fahrzeugführer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Gegen 12:00 Uhr befuhr ein 84-jähriger Lübecker mit seinem PKW Mazda CX3 die Schönböckener Straße in Richtung Steinrade. Zeugen berichteten, wie dieser immer wieder nach rechts tendierte. Auf Höhe der Hausnummer 88 schließlich stieß der Rentner mit seinem Wagen in einen rechts geparkten PKW Mondeo. Dieser wurde gegen ein davor geparktes Fahrzeug geschoben. Die jeweiligen Halter erhielten Kenntnis.

Der Mazda kippte bei dem Zusammenstoß aus unerklärlichen Gründen so um, dass er auf dem Dach liegen blieb. Der betagte Mann konnte mit leichten, oberflächlichen Verletzungen aus seinem Fahrzeug befreit und später in ein Krankenhaus gebracht werden. Er sorgte sich mehr um seine gerade gekauften Erdbeeren, als um sich selbst. Kräfte der Feuerwehr richteten das Fahrzeug wieder auf und stellten es vorerst an den Fahrbahnrand.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Schönböckener Straße voll gesperrt, sodass es kurzzeitig zu Behinderungen kam. Der Mazda musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell