POL-WES: Dinslaken - Polizisten nehmen mutmaßliche Ladendiebe fest

Moers (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 14.00 Uhr, bis Freitag, 13.00 Uhr, beschädigte der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugs ein geparktes Auto in der Moerser Innenstadt. Der SUV Peugeot 3008 war am rechten Fahrbahnrand der Feldstraße in Fahrtrichtung Homberger Straße in Höhe der Hausnummer 17 ...

mehr