POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Unbekannter stiehlt älteren VW Passat

Polizei sucht das Auto und die Person

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Montagabend gegen 18.00 Uhr fiel einem Ehepaar eine unbekannte, männliche Person auf ihrem Hof am Balderbruchweg auf. Sie sprachen den Mann an, der jedoch nur unverständlich antwortete und auf das Ehepaar einen betrunkenen Eindruck machte. In dem Glauben, der Mann habe den Hof verlassen, schenkte man ihm dann keine weitere Beachtung. Kurze Zeit später fiel dem Ehepaar auf, dass sein grüner VW Passat Typ 3BG (Erstzulassung 2004), der neben dem Wohnhaus stand, nicht mehr da war. Das Fahrzeug ist auf das Kennzeichen WES-JJ347 zugelassen.

Beschreibung des Unbekannten:

30-35 Jahre alt, arabisches Aussehen, trug eine Capi, führte einen Rucksack mit einem Baseballschläger mit sich, sprach nur gebrochen Deutsch, wirkte betrunken.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

