POL-WES: Dinslaken - Unbekannter stiehlt iPhone

Wesel (ots) - 28 Parfümflaschen haben drei Diebe aus einem Kaufhaus an der Straße Hohe Straße gestohlen. Ein Zeuge beobachtete, wie drei Männer die Parfümflaschen am Samstag um 16.50 Uhr in Tüten und Taschen steckten. Sie verließen das Kaufhaus über den Nebenausgang an der Kreuzstraße. Die Polizei sucht die Täter. Einer von ihnen ist 18 bis 25 Jahre alt, circa 175 cm groß und schlank. Er trug eine schwarze ...

mehr