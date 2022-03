Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfallflucht

Polizei sucht den flüchtigen Fahrer und das Auto

Moers (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 14.00 Uhr, bis Freitag, 13.00 Uhr, beschädigte der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugs ein geparktes Auto in der Moerser Innenstadt. Der SUV Peugeot 3008 war am rechten Fahrbahnrand der Feldstraße in Fahrtrichtung Homberger Straße in Höhe der Hausnummer 17 geparkt. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der Stoßstange vorne rechts fest.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können beziehungsweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell