POL-D: Hassels - Motorradfahrer von Pkw erfasst - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 7. September 2021, 10:02 Uhr

Schwer verletzt wurde am Dienstagvormittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Hassels. Der Mann war von einem Pkw erfasst worden und zu Boden gestürzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen war gegen 10 Uhr ein 40-Jähriger mit seinem Nissan auf der Landsberger Straße in Richtung Am Schönenkamp unterwegs. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen ließ er zunächst einen von links kommenden Pkw passieren, um dann nach links abzubiegen. Dabei übersah er offenbar den nachfolgenden 19-Jährigen auf seiner BMW und es kam zur Kollision. Der Kradfahrer stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu, die stationär in einer Klinik behandelt werden müssen.

