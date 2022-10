POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle und Bauzaun entwendet

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Unfallflucht Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer an der Krähenbachkreuzung auf die B14 in Richtung Strümpfelbach auf. Er wollte im weiteren Verlauf dort an einem verkehrsbedingt haltenden Auto links vorbeifahren. Er streifte hierbei linksseitig ein auf einer Verkehrsinsel stehendes Verkehrszeichen ...

