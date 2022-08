Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) 65-jährige Radfahrerin stürzt auf der Spittelstraße- Zeugen gesucht

VS-Schwenningen (ots)

Am Freitag, gegen 18.15 Uhr, ist eine Radfahrerin auf der Spittelstraße gestürzt und hat sich dabei verletzt. Eine 65-jährige Frau war mit ihrem Fahrrad auf der Spittelstraße aus Richtung des Kreisverkehrs Dauchinger Straße herkommend in Richtung "Culinara" unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Austraße stürzte die Frau aus nicht bekannten Gründen und blieb für eine kurze Zeit bewusstlos auf der Straße liegen. An den Unfallhergang kann sie sich trotz getragenen Fahrradhelm nicht mehr erinnern. Zwei unbekannte Frauen mit einem schwarzen Hund kümmerten sich um die Radfahrerin. Erst am nächsten Tag meldete die Frau den Vorfall bei der Polizei. Personen, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben und insbesondere die beiden Helferinnen, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, zu melden

