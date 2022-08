Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Defekt an Kehrmaschine löst Feuerwehreinsatz aus

Bräunlingen (ots)

Ein technischer Defekt an einer Kehrmaschine hat am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, zu einer starken Rauchentwicklung in einer Verpackungsfirma in der Donaueschinger Straße geführt. Noch vor Eintreffen der Feuerwehren Hüfingen und Bräunlingen, die mit einem Fahrzeug und drei Mann ausrückten, konnte das Feuer durch Mitarbeiter selbstständig gelöscht werden. Es gab keine Verletzten. Die entstandene Schadenshöhe an der Kehrmaschine ist der Polizei noch nicht bekannt.

