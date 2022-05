Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sachbeschädigung an Moschee in Franzgraben: Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag das Gebäude einer Moschee in der Straße Franzgraben, nahe des Ostrings, großflächig mit schwarzer Farbe beschmiert und durch Steinwürfe beschädigt. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat, die gestern Nachmittag bei der Polizei angezeigt wurde, gegen 3:10 Uhr in der Nacht ereignet und war durch mindestens drei Personen verübt worden. Die Tätergruppe war anschließend über einen Fußweg vom Tatort in Richtung Fulda geflüchtet. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Das Motiv für die Tat ist derzeit noch nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen übernommen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter der Sachbeschädigung geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

