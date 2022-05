Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zum Brand in Kohlenstraße: Feuer wurde von zwei Kindern verursacht

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Mittwoch, um 21:14 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5226100, und am Donnerstag, um 15:25 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5226961 veröffentlichten Pressemitteilungen zu dem Brand.)

Kassel-Wehlheiden: Der Brand in der Kohlenstraße in Kassel vom Mittwochnachmittag ist von zwei Jungen verursacht worden. Aufgrund der Hinweise von Anwohnern hatten die Ermittler des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die beiden neun und zwölf Jahre alten Kinder aus Kassel als mögliche Verursacher identifizieren können. Beide Jungen wurden inzwischen im Beisein der Eltern von den Kriminalbeamten vernommen und gaben zu, dass sie zur fraglichen Zeit in dem Hinterhof gezündelt hatten. Dabei steckten sie nach eigenen Angaben auch Pappe an, wobei sich das Feuer aber versehentlich ausbreitete und im weiteren Verlauf zu den Gebäudebränden führte.

Der anschließende Brand von mehreren Gebäuden in dem Hinterhof hatte einen großen Feuerwehreinsatz zufolge. Durch das Feuer wurde ein Werkstattgebäude und ein Schuppen- bzw. Garagengebäude zerstört sowie auch ein Hinterhofgebäude auf dem angrenzenden Grundstück und die Hausfassade eines nahen Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt.

