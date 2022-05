Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Kohlenstraße: Brandursache noch nicht geklärt; Ermittlungen dauern an

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere gestern, um 21:14 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5226100 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Brand.)

Kassel-Wehlheiden: Nach dem Brand in der Kohlenstraße, der sich am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 17:40 Uhr ereignete, hat die Kriminalpolizei am heutigen Donnerstag die Ermittlungen zur Ursache des Feuers, auch an der Brandstelle, fortgeführt. Wie die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 berichten, ist die genaue Brandursache derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die weiteren Ermittlungen, bei denen die Kriminalbeamten auch verschiedenen Zeugenhinweisen nachgehen, dauern momentan an. Der Schaden, der durch das Feuer entstanden war, dürfte nach Einschätzung der Ermittler höher als die ersten Schätzungen liegen. Da neben dem Werkstattgebäude und dem Schuppen- bzw. Garagengebäude im Hinterhof auch ein Hinterhofgebäude auf dem angrenzenden Grundstück sowie die Hausfassade eines nahen Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist ein Schaden von etwa 500.000 Euro nicht unrealistisch.

