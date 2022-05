Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tödlicher Verkehrsunfall mit Rollerfahrer in Eschwege

Kassel (ots)

Eschwege (Werra- Meißner- Kreis):

Auf der Klosterstraße in Eschwege ist es am heutigen Nachmittag gegen 17:15 Uhr zu einem Alleinunfall mit tödlichen Ausgang gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist der 59-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades auf gerader Strecke zu Fall gekommen. Laut übereinstimmenden Zeugenaussagen geschah dies ohne jegliche Fremdeinwirkung. Noch am Unfallort wurde mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. Durch einen Rettungswagen wurde die verletzte Person in das örtliche Krankenhaus verlegt. Dort ist die verletzte Person nach erfolgloser Reanimation verstorben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, ein technisches Gutachtens bzgl. des Rollers wird erstellt.

Thomas Stumpf, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell