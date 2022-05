Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Scheibenklirren in der Nacht: Zeuge ruft sofort die Polizei; Streife nimmt Männer nach Auto-Aufbruch fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Durch Scheibenklirren wurde ein Anwohner des Grünen Wegs in Kassel in der Nacht zum heutigen Mittwoch auf einen Auto-Aufbruch aufmerksam. Da er anschließend zwei Männer beobachtet, die sich an einem geparkten Skoda aufhielten, rief der Zeuge um 4:50 Uhr über den Notruf 110 die Polizei. Das sofortige Entsenden von Streifen des Reviers Mitte führte zur Festnahme der beiden Tatverdächtigen, noch bevor diese mit Fahrrädern vom Tatort im Grünen Weg, Ecke Reuterstraße, flüchten konnten. Bei den 35 und 48 Jahre alten Männern fanden die Beamten neben Einbruchswerkzeug auch eine Bohrmaschine, die beide offenbar aus dem Skoda gestohlen hatten. Für die Tatverdächtigen, die für die Polizei keine Unbekannten sind, bedeutete die Festnahme auf frischer Tat eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Ermittlungen gegen beide dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell