Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte beschmieren Grundschule in Harleshausen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen: Bislang unbekannte Täter haben im Laufe des vergangenen Wochenendes die Hauswand einer Grundschule im Kasseler Stadtteil Harleshausen beschmiert. Die Beamten des zuständigen Polizeireviers Süd-West waren am gestrigen Montagmorgen vom Hausmeister der Schule wegen der Sachbeschädigungen gerufen worden. Wie die eingesetzte Streife berichtet, stellten sie auf einer Länge von ca. 20 Metern und einer Höhe von ca. 2 Metern großflächige Farbschmierereien in schwarzer Farbe fest. Dabei handelt es sich überwiegend um völlig unzusammenhängende Aussagen und Beleidigungen, wobei jedoch auch ein Hakenkreuz unter den Schmierereien zu finden ist. Der Sachschaden, der durch die Sprüherei entstanden ist, wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Wer im Laufe des vergangenen Wochenendes im Bereich der Grundschule in der Straße "Im Krauthof" in Harleshausen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell