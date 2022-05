Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ertappter Einbrecher flüchtet mit Laptop unterm Arm durch Hinterhöfe in Artilleriestraße: Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: In der Nacht zum Sonntag gegen 4:30 Uhr ertappte die Bewohnerin einer WG in einem Haus in der Artilleriestraße einen Einbrecher. Sie war durch Geräusche auf den Unbekannten aufmerksam geworden und hatte daraufhin nach dem Rechten geschaut. Der Täter war zuvor offenbar auf den Balkon der Hochparterrewohnung geklettert und über die Balkontür in das Zimmer einer Mitbewohnerin eingestiegen. Dort hatte er nach Wertsachen gesucht. Als er ertappt wurde, suchte er mit einem Laptop der Zimmerbewohnerin unter dem Arm sofort das Weite und flüchtete über den Balkon in den Hinterhof. Die Zeugin hatte ihn noch verfolgt, bis der Unbekannte jedoch über einen hohen Zaun auf das angrenzende Grundstück in der Bremer Straße kletterte und verschwand.

Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Einbrecher geben können. Es soll sich um einen Mann, Mitte 20, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, dunkelhäutig, mit kurzen Haaren oder eventuell sogar einer Glatze gehandelt haben, der dunkle Kleidung trug. Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

