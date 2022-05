Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erneuter Brand von Gartenhütte auf Kleingartengelände: Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Nachdem es bereits in der Nacht zum Sonntag zu einem Brand auf dem Gelände eines Kleingartenvereins an der Lilienthalstraße gekommen war (wir berichteten gestern unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5223759) mussten Feuerwehr und Polizei am gestrigen Montagabend erneut wegen eines Feuers auf dem Gelände ausrücken. Wie die eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, war gegen 23:50 Uhr eine leerstehende Hütte, die sich vorher bereits in einem schlechtem Zustand befand, in Brand geraten und durch das Feuer erheblich beschädigt worden. Die Polizei geht in diesem Fall davon aus, dass der Brand von Unbekannten vorsätzlich gelegt worden war. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo schließen einen Zusammenhang zu dem Brand in der Nacht zum Sonntag nicht aus. Auch wenn die Ursache des Brandes vom Sonntag noch nicht geklärt ist, ist eine Brandstiftung aufgrund des neuerlichen Feuers in dem Kleingartengelände auch in diesem Fall nicht unwahrscheinlich. Zur Klärung der beiden Brände erhoffen sich Ermittler zudem nun Hinweise von Zeugen zu bekommen. Wer im Zusammenhang mit einem der Brände verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise auf die mutmaßlichen Verursacher der Feuer geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

