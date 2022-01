Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Drandsorf: Autofahrer öffnete Tür

50-jährige Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Bonner-Dransdorf wurde am Dienstag (25.01.2022) eine 50-jährige Radfahrerin verletzt.

Die Frau war gegen 07:40 Uhr auf der Justus-von-Liebig-Straße in Fahrtrichtung Brühler Straße unterwegs, als ein 52-jähriger Autofahrer die Fahrertür seines am Fahrbahnrand geparkten Wagens plötzlich öffnete und die Radfahrerin damit zu Fall brachte. Die 50-Jährige versuchte der sich öffnenden Tür noch auszuweichen, fuhr aber letztlich gegen das Hindernis und stürzte. Sie wurde vor Ort durch Rettungssanitäter behandelt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei nimmt das Geschehen zum Anlass, um erneut vor diesen sogenannten Dooring-Unfällen zu warnen: Vorsicht beim Öffnen der Autotür! Ein genauer Blick nach hinten mindert die Gefahren um ein Vielfaches. Deshalb unser Tipp: Öffnen Sie die Tür Ihres Autos nicht mit der Hand, die Ihrer Tür am nächsten ist, sondern mit der anderen Hand. Dadurch drehen Sie Ihren Oberkörper automatisch herum.

Die Anwendung des sogenannten "Holländischen Griffs" wird in einem Video der Polizei Magdeburg anschaulich dargestellt: https://ots.de/vm4Mpa

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell