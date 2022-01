Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrskontrollen: Polizei nimmt E-Scooter ins Visier - Zwei Blutproben

Bonn (ots)

Der Verkehrsdienst der Bonner Polizei hat am Freitag (21.01.2022) vergangener Woche und am gestrigen Montag (24.01.2022) E-Scooterfahrende ins Visier genommen.

Neben der Ahndung von Verstößen wie dem Fahren auf Gehwegen oder dem Fahren zu zweit auf dem Elektrokleinstfahrzeug, ordneten die Beamtinnen und Beamten auch zwei Blutproben an.

Am Freitagmorgen gegen 07:35 Uhr missachtete ein 20-jähriger auf einem E-Scooter an einem Fußgängerüberweg an der Alfred-Bucherer-Straße / Wiesenweg den Vorrang einer Fußgängerin, die den Überweg überqueren wollte. Bei der Kontrolle des jungen Mannes ergaben sich Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Ein Drogentest verlief dann auch positiv auf THC.

Am Montagnachmittag befuhr ein 32-jähriger mit einem Scooter verbotenerweise die Fußgängerzone des Bonner Friedensplatzes. Auch dieser Fahrer stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Der freiwillig durchgeführte Drogenschnelltest war positiv auf Kokain und Opiate. In seinem mitgeführten Rucksack wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden.

Beiden Fahrern wurde jeweils eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Den 32-Jährigen erwartet zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes.

