Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern

Aalen (ots)

Leutenbach: Radfahrer nach Kollision mit Pkw leicht verletzt

Ein 83 Jahre alter Fahrer eines Pedelecs wollte am Montag kurz vor 13:30 Uhr die L 1127 zwischen Weilerkreise und Affalterbach in Richtung Kreisstraße 1848 überqueren und übersah hierbei eine 32-jährige Seat-Fahrerin, welche die L 1127 in Richtung Affalterbach entlangfuhr. Bei der anschließenden Kollision mit dem Pkw zog sich der Senior, der einen Helm trug, leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Schwaikheim: Radfahrerin bei Unfall im Kreisverkehr leicht verletzt

Ein 19-jähriger Audi-Fahrer übersah am Dienstagmorgen gegen 7:15 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr Bahnhofstraße / Ludwigsburger Straße eine 41-jährige Pedelec-Fahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Die Radfahrerin kam infolge des Zusammenstoßes mit dem Pkw zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

