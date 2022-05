Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Schwerer Verkehrsunfall in Wulsdorf mit einer verletzten Person.

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall in den Stadtteil Wulsdorf alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Pkw gegen einen Baum gefahren war. In dem stark beschädigten Fahrzeug befanden sich keine Personen mehr. Eine Person wurde durch einen Ersthelfer auf der Straße liegend erstversorgt. Die Person wurde durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes der Feuerwehr Bremerhaven versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven sicherten das Unfallfahrzeug.

