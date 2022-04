Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Zukunftstag bei der Feuerwehr Bremerhaven

Die Feuerwehr Bremerhaven beteiligte sich am Zukunftstag 2022. Es handelt sich dabei um einen bundesweiten Aktionstag zur klischeefreien Berufsorientierung für Jungen und Mädchen. Nach dem der Zukunftstag 2000 ausgefallen war, konnte er 2021 bei der Feuerwehr Bremerhaven in einer digitalen Form durchgeführt werden. In diesem Jahr war es nun endlich wieder möglich für die Mädchen und Jungen ein Angebot in Präsenz zu gestalten. Die rund 50 Teilnehmer:innen wurden in fünf Gruppen aufgeteilt und bekamen Einblicke in verschiedene Aufgabengebiete des Berufsbildes. Neben dem zu erwartenden Löschangriff und einer technischen Hilfeleistung wurden die Themenbereiche Rettungsdienst und Höhenrettung präsentiert. Hierbei wurden die Mädchen und Jungen aktiv mit eingebunden. Als besondere Aktion wurde die Fahrt mit einer Drehleiter bis in 23m Höhe angeboten.

