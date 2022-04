Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall im Stadtgebiet

Bremerhaven (ots)

Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven wurde gegen 20:17 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall in die Lloydstraße alarmiert. Beim Eintreffen ergab die Erkundung, dass 4 PKW in dem Unfall verwickelt waren. Der Fahrer eines PKW war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischen Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit werden. Dieser und drei weitere Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Bremerhavener Kliniken gebracht. Die Lloydstraße musste für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden. Es waren bei diesem Einsatz vier Rettungswagen, 3 Notärzte und 18 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr im Einsatz.

