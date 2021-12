POL-LDK: Tür hält Einbruchsversuch stand + Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall + Pkw-Anhänger gestohlen + in Corona-Testcenter eingebrochen + Autos beschädigt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Dietzhölztal-Rittershausen- Tür hält Einbruchsversuch stand

Die Hauseingangstür eines Reihenhauses in der Siegener Straße hielt den Aufbruchsversuchen am Freitag (10.12.2021) stand. An mehreren Stellen hatten Unbekannte versucht, die Tür aufzuhebeln. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise zu den unbekannten Einbrechern, die zwischen 17:30 Uhr und 23:10 Uhr ihr Unwesen trieben, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Sinn-Fleisbach- Heckscheibe zerstört

Zwischen 13:00 Uhr und 19:45 Uhr beschädigten Unbekannte am Sonntag (12.12.2021) die Heckscheibe eines Ford Transit. Der graue Ford stand in einem Carport in der Straße "Grüner Weg" als die Vandalen ein faustgroßes Loch in die Scheibe schlugen. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen- Katzenfurt: Honda und VW beschädigt

Gleich zwei Autos beschädigten Unbekannte zwischen Samstag (11.12.2021) und Sonntag (12.12.2021). An beiden Fahrzeugen schlugen oder traten die Unbekannten den linken Außenspiegel ab. In der Kleiststraße machten sie sich zwischen 19:20 Uhr und 10:57 Uhr an einem grauen Honda Jass zu schaffen. Die Reparatur wird rund 300 Euro kosten. Zwischen 23:30 Uhr und 10:23 Uhr beschädigten die Vandalen den Außenspiegel eines in der Stifterstraße parkenden grauen VW Golf. Der verursachte Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den bisher unbekannten Vandalen geben können, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Niedergirmes: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ein 21-Jähriger fuhr am Samstagabend (11.12.2021), um 23:52 Uhr auf der Sichhofstraße aus Richtung Hermannstein kommend in Richtung Naunheim. In Höhe der Hausnummer 13 übersah der Audi-Fahrer offenbar einen am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Citroen Jumper. Der aus Wetzlar stammende 21-Jährige krachte mit seinem grauen A4 in das Heck des geparkten Citroen. Der Jumper wurde durch den Aufprall rund zwei Meter nach vorne katapultiert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 22.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Unfallfahrer. Ein Atemalkoholtest brachte es auf 1,57 Promille. Der Audi-Fahrer musste mit zur Wetzlarer Polizeistation. Dort entnahm ein Arzt dem jungen Mann eine Blutprobe. Auf den Wetzlarer kommt nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu.

Wetzlar-Münchholzhausen: Pkw-Anhänger gestohlen

Auf einen Pkw-Anhänger hatten es dreiste Diebe am vergangenen Wochenende in der Rechtenbacher Straße abgesehen. Die Unbekannten stahlen den silbernen Anhänger des Herstellers Stema zwischen Freitagmittag (10.12.2021), 13:00 Uhr und Samstagmorgen (11.12.2021), 08:30 Uhr. Die Diebe hoben zunächst ein verschlossenes Tor aus dem Scharnier und gelangen so auf das umzäunte Kleingartengelände. Die Polizei beziffert den Schaden mit 500 Euro. Wer kann Hinweise zum Verbleib des Anhängers mit Kastenaufbau vom Typ HP 60701 geben? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kleingartens am Wirtschaftsweg unterhalb des Friedhofs aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Niedergirmes: 1.000 Euro Schaden an Insignia

Offenbar zerstörten Unbekannte die Windschutzscheibe eines silbernen Opel Insignia. Der Opel parkte zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr am Samstag (11.12.2021) in der Kirchstraße. Hinweise zu den Vandalen erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Dutenhofen- in Corona-Testcenter eingebrochen

Zwischen Freitag (10.12.2021), 23:00 Uhr und Samstag (11.12.2021), 07:50 Uhr drangen unbekannte Diebe in das Corona-Testcenter in der Industriestraße ein. Die Unbekannten brachen die Eingangstür des auf dem Globus-Parkplatz stehenden Containers auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Die Diebe stahlen mehrere OP-Kittel und Coronatests. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen oder Fahrzeuge in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich des Globus-Einkaufsmarktes aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Weidenhausen: Diebe greifen in VW Beetle

Aus einem schwarzen VW stahlen Unbekannte zwischen Freitagabend (10.12.2021) und Samstagmorgen (11.12.2021) ein Smartphone und eine Powerbank. Der Schaden wird mit rund 1.050 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 19:30 Uhr und 08:00 Uhr in der Straße "Am Weidenborn" aufgefallen? Zeugen werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Solms-Burgsolms: Opel Adam beschädigt

An einem schwarzen Opel ließen sich unbekannte Vandalen in der Nacht von Freitag (10.12.2021) auf Samstag (11.12.2021) aus. Der Adam parkte an der Sporthalle in der Bergstraße. Die Unbekannten verbogen die Kennzeichenhalterung, sowie das Kennzeichen und traten gegen beide Außenspiegel. Die Wetzlarer Polizei beziffert der Schaden auf 300 Euro und ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, denen verdächtige Personen zwischen 22:30 Uhr und 02:30 Uhr aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

