Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 211112.1 Kiel: 4. Polizeirevier führte Verkehrskontrollen durch

Kiel (ots)

Beamtinnen und Beamte des 4. Reviers führten Donnerstag zwei stationäre Verkehrskontrollen in ihrem Revierbereich durch und kontrollierten dabei über 100 Fahrzeuge. Bei einer Vielzahl der Wagen gab es Beanstandungen.

Die Polizistinnen und Polizisten richteten zunächst von 16:30 Uhr bis 19 Uhr eine Kontrollstelle in der Bahnhofstraße in Höhe Adolf-Westphal-Straße und im Anschluss von 21 bis 23 Uhr in der Werfstraße in Sichtweite des Reviers ein und hielten insgesamt 122 Fahrzeuge an.

37 Fahrer beziehungsweise Fahrerinnen erhielten einen Kontrollbericht, da die Fahrzeuge leichte Mängel aufwiesen. Bei fünf weiteren Fahrzeugen waren die Mängel größer, so dass Ordnungswidrigkeitenanzeigen folgten. In 13 Fällen, beispielsweise wegen nicht mitgeführter Papiere, blieb es bei einer mündlichen Verwarnung.

Darüber hinaus schrieben die Einsatzkräfte drei Anzeigen, da sie bei einer 57-Jährigen einen Atemalkoholwert von 0,55 Promille feststellten und einen 23 Jahre alten Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis antrafen. Auf den Halter des Fahrzeugs kommt ebenfalls eine Anzeige zu, da er offenbar wusste, dass der Fahrer seines Wagens nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Während der Kontrollen sprachen zahlreiche Passantinnen und Passanten die Polizistinnen und Polizisten an, bedankten sich für die Maßnahmen und begrüßten diese ausdrücklich.

Zwischen den Kontrollen fiel anderen Beamten des 4. Reviers auf dem Ostring in Höhe Preetzer Straße gegen 20 Uhr ein 27-Jähriger auf einem E-Scooter auf, der ohne gültiges Versicherungskennzeichen fuhr. Der Atemalkoholwert des Fahrers lag mit knapp unter 0,5 Promille und nicht festgestellten Ausfallerscheinungen zwar im Bereich des gesetzlich Erlaubten, ein Polizeiarzt entnahm dennoch eine Blutprobe, da der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizisten leiteten Strafverfahren ein.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell