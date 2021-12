Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Unfallflucht geklärt + mehrere Verkehrsunfälle + Metalldiebe unterwegs + Zeugensuche nach Unfallflucht + Diebe in Rohbau +

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Donsbach: Unfallflucht hat Strafanzeige zur Folge

Dank eines Zeugenhinweises ermittelte die Dillenburger Polizei den Unfallverursacher. Der Unfall, bei dem 21.500 EUR Sachschaden entstanden war, ereignete sich am frühen Dienstagmorgen (07.12.2021) in Donsbach. Die Unfallaufnahme der Streife brachte die Ermittlungen ins Rollen. Die Beamten stellten nicht nur Teile des flüchtigen Kleinwagens am Unfallort sicher, sondern ermittelten auch eine Zeugin des Geschehens. Diese Zeugin hatte den Unfall beobachtet und sich darüber hinaus auch Teile des Kennzeichens des Verursachers gemerkt. Damit trug sie entscheidend zur Aufklärung des Falls bei. Die Schutzleute glichen nun Zulassungsdaten ab, ermittelten den Halter und suchten seine Wohnanschrift auf. Die Beharrlichkeit führte zum Erfolg. Das beschädigte Unfallfahrzeug wurde letztlich in einer Dillenburger Werkstatt aufgespürt. Der Sachschaden an einem geparkten VW sowie einem Verteilerschrank der Telekom kann nun beglichen werden. Den 33-jährigen Unfallfahrer aus Dillenburg erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht.

A 45: Hoher Sachschaden nach Unfall

Drei beschädigte LKW und ein zerstörter Anhänger sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen den Anschlussstellen Ehringshausen und Herbon-Süd. Zum Unfallzeitpunkt am frühen Freitagmorgen (10.12.2021) gegen 01:30 Uhr war der rechte Fahrstreifen aufgrund von Arbeiten gesperrt. Ein beleuchteter Sperranhänger auf der Fahrspur kündigte die Absperrung für die Verkehrsteilnehmer an. Genau diesen übersahen gleich zwei Brummifahrer, ein 50-jähriger Mann aus Italien und ein 68-jähriger Mönchengladbacher. Sie passten die Geschwindigkeit ihrer Sattelzüge nicht früh genug an und krachten nacheinander in den Anhänger. Der entstandene Sachschaden wird auf 72.000 EUR geschätzt. Die Fahrer blieben unverletzt.

Wetzlar: Alleinunfall

Am Donnerstag, 09.12.2021, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer auf der Hermannsteiner Straße. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er in Höhe eines Möbelhauses die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam gegen 22:15 Uhr von der Fahrbahn ab, überfuhr mit seinem weißen Kleinwagen eine Verkehrsinsel und prallte gegen einen Ampelmast. Der Sachschaden wird auf 3.500 EUR beziffert. Der in Braunfels wohnende Unfallfahrer blieb glücklicherweise unversehrt.

Dillenburg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von mindestens 2.000 EUR stellte eine 54-jährige Frau aus Dillenburg fest, als sie zu ihrem Auto zurückkam. Sie hatte ihren grauen 1er BMW am Donnerstag, 09.12.2021, vor der Sparkassenfiliale in der Straße "Untertor" geparkt. Im Zeitraum zwischen 16:05 Uhr und 16:30 Uhr verursachte ein Unbekannter den Schaden auf der Fahrerseite ihres Pkw und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall. Hinweise bitte an die Polizeistation Dillenburg unter 02771-9070.

Herborn-Herbornseelbach: Abdeckungen geklaut

An einem Einfamilienhaus in der Fahlerstraße ließen Unbekannte zwei Lichtschachtabdeckungen mitgehen. Dazu durchtrennten sie die zur Sicherung angebrachte Eisenkette. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es die Diebe auf den Wert des Metalls abgesehen hatten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 EUR. Zeugen richten ihre Hinweise zum Vorfall im Zeitraum von Montag, 06.12.2021, 06:00 Uhr bis Donnerstag, 09.12.2021, 16:00 Uhr, unter 02772-47050 an die Polizeistation Herborn.

Wetzlar: Diebstahl aus Rohbau

Unbekannte Diebe schlugen in der Zeit von Donnerstag, 09.12.2021, 17:45 Uhr bis Freitag, 10.12.2021, 06:00 Uhr in Nauborn zu. Sie verschafften sich Zutritt zu einem Rohbau in der Nauborner Straße und nahmen mehrere Kisten mit Baumaschinen und Werkzeugen im Wert von ca. 5.000 EUR mit. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet? Sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder dessen Umfeld aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter 06441-9180.

Pierre Gath

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell