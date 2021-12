Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + 1 kg Amphetamin sichergestellt + 14-Jähriges Raubopfer + Corona-Kontrollen + Unfallfluchten + mehrere Diebstähle +

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Größere Menge Amphetamin nach Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Den richtigen Riecher bewiesen Wetzlarer Schutzleute bei der Vollstreckung eines Haftbefehls. Bei Betreten der Wohnung im Stadtgebiet trafen sie neben dem 32-jährigen Gesuchten noch zwei weitere Männer im Alter von 35 und 50 Jahren sowie eine 21-jährige Frau in der Wohnung an. Trotz aufgesetztem Mund-Nase-Schutz nahmen die Polizisten deutlichen Cannabisgeruch wahr. Umherliegende Utensilien sowie eine geringe Menge Marihuana bekräftigen den Verdacht, dass die vier noch mehr zu verbergen hatten. Das sah auch die zuständige Richterin des Amtsgerichts Wetzlar so und ordnete die Durchsuchung der Wohnung an. Dabei fanden die Beamten ca. 1 kg Amphetamin auf. Weiter stellten sie zwei CO2-Pistolen, einen Elektroschocker, eine Machete und Messer sicher. Nach Überprüfung lagen neben der ursprünglich gesuchten Person noch gegen die Frau und den 35-Jährigen Haftbefehle vor. Während zwei Personen durch Bezahlung der Reststrafe ihre Verhaftung abwenden konnten, wurde der zahlungsunfähige 35-jährige Mann in eine JVA eingeliefert. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts des Drogenbesitzes, des Drogenhandels und Verstößen gegen das Waffengesetz.

Wetzlar: 14-Jähriger beraubt

Am Dienstag, 07.12.2021, befanden sich zwei 14- und 16-jährige Jugendliche auf dem Heimweg. Gegen 20:15 Uhr liefen sie die Stoppelberger Hohl hinunter in Richtung der Nauborner Straße. Sie bemerkten hierbei drei Männer, die ihnen folgten. In Höhe einer Pizzeria hielt eine der Personen den 14-Jährigen plötzlich fest. Ein zweiter forderte Wertsachen, der 14-Jährige trug jedoch kein Geld bei sich. Daraufhin riss ihm ein Täter seine Silberkette vom Hals. Der dritte Mann habe nicht aktiv eingegriffen. Anschließend rannten die drei Täter in unbekannte Richtung davon.

Der Täter, der die Kette abriss, wird wie folgt beschrieben: 17-18 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkle Haare und normale Statur. Er trug einen Mund-Nase-Schutz und einen schwarzen Kapuzenpulli, die Kapuze hatte er aufgezogen.

Der zweite Täter, der das Opfer festhielt, war schlank, etwa gleichalt und gleich groß und hatte blondes, lockiges Haar. Er trug schwarze Kleidung und eine schwarze Daunenweste.

Zum dritten Täter liegt keine Beschreibung vor. Der 14-jährige bleib körperlich unverletzt. Die geraubte Kette hatte einen Wert von ca. 50 EUR.

Wer hat die Tat beobachtet? Wer hat die Täter im Vorfeld oder auf der Flucht gesehen? Wer kann Hinweise zur Identität der Gesuchten geben? Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441-9180.

Dillenburg: Kontrolle zur Durchsetzung der Corona-Schutz-Verordnung

Am Mittwoch, 08.12.2021, führten Dillenburger Polizisten zwischen 19:15 Uhr und 22:40 Uhr Kontrollen im Stadtgebiet durch. Nachdem sie erfreut feststellten, dass sich ausnahmslos alle Fahrgäste der überprüften Busse am ZOB an die geltenden Vorschriften der Corona-Schutz-Verordnung hielten, nahmen sie gewerbliche Objekte genauer unter die Lupe. Dabei trafen sie in einem Fast-Food-Restaurant einen Gast an, bei dem es nichts zu bemängeln gab. Die Angestellte war aber weder genesen, noch vollständig geimpft. Auch über einen Test verfügte sie nicht, eine Maske trug sie ebenfalls nicht. In einem weiteren, überprüften Fast-Food-Imbiss trafen die Beamten ebenfalls auf einen Angestellten hinter der Theke an, der keine Maske trug und weder genesen noch geimpft war. Auch er konnte keinen Test vorweisen. In einem Casino kontrollierten die Schutzleute insgesamt vier Personen, eine davon hielt sich dort ohne vollständigen Impfschutz auf. Die verantwortliche Servicekraft hatte den Zugang der Gäste offensichtlich mangelhaft kontrolliert. Als letzte Station nahen sich die Ordnungshüter ein Wettbüro vor, wo sie einen ungeimpften Gast antrafen. Dieser flüchtete zwar, ließ jedoch Dokumente zurück, anhand derer seine Identität zweifelsfrei festgestellt werden konnte. Die dokumentierten Verstöße werden nun zwecks Ahndung an entsprechende Stellen weitergeleitet.

Haiger: Unfallflucht auf Landstraße

Ein LKW-Fahrer fuhr mit seinem Laster auf der Landstraße zwischen Holzhausen und Allendorf. Dort kam ihm ein LKW entgegen. Beim Vorbeifahren krachten die beiden Außenspiegel aneinander. Der Unfallgegner fuhr aber einfach weiter in Richtung Holzhausen davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Zusammenstoß am Montag, 06.12.2021, gegen 06:40 Uhr, geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Dillenburg unter 02771-9070.

Dillenburg-Donsbach: Hoher Sachschaden nach Unfallflucht

Einen geparkten VW und einen Verteilerschrank der Telekom beschädigte ein Unbekannter in der Grubstraße in Höhe der Hausnummer 23. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Unfallflüchtige von der Fahrbahn ab, krachte dabei in den grauen Caddy und beschädigte den Verteilerschrank. Dabei verursachte er einen Sachschaden von ca. 21.500 EUR. Der Unfallzeitpunkt kann durch die Telekom minutengenau auf 05:26 Uhr am Dienstagmorgen bestimmt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen kommt ein schwarzer Kompaktwagen der Marke Peugeot als Verursacher in Betracht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, sich unter 02771-9070 an die Polizeistation in Dillenburg zu wenden.

Herborn: Diebe klauen Wasseruhren

Am Mittwoch, 08.12.2021, verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Betriebshof der Stadtwerke Herborn im Walkmühlenweg. Sie klauten auf dem Gelände gelagerte Abwasseruhren sowie einen Anhänger. Am Anhänger hing das Kennzeichen L-CV 953. Die Wasseruhren wogen ca. 900 kg. Der Wert wird auf 4.500 EUR geschätzt. Wer hat Personen oder Fahrzeuge im Zeitraum von Mittwoch, 19:06 Uhr bis Donnerstag, 09.12.2021, 06:00 Uhr, bemerkt? Wer kann Angaben zum Verbleib des Anhängers oder Kennzeichenschilds machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Herborn unter 02772-47050 entgegen.

Wetzlar: Katalysator gestohlen

Wie ein Traktor hörte sich beim Losfahren der schwarze Opel Corsa einer Frau aus Wetzlar an. Sie hielt an und verständigte einen Pannendienst. Dieser wies die Frau daraufhin, dass der Kat des Autos herausgetrennt worden war. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Samstag, 04.12.2021, 10:00 Uhr bis Montag, 06.12.2021, 09:30 Uhr im Schwalbengraben in Höhe der Hausnummer 1. Zeugen melden Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter 06441 - 9180.

