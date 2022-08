Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Donnerstag, 11.08.2022, fuhr ein Linienbus am Berliner Platz gegen 14:30 Uhr an und nahm langsam Fahrt auf. Aufgrund eines anderen kreuzenden Busses musste der Fahrer des erstgenannten eine Gefahrenbremsung einleiten. Dabei rutschte eine 60-Jährige von ihrem Sitz und fiel auf die Schulter. Sie verletzte sich leicht und wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht. Zu einem Zusammenstoß ...

mehr