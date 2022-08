Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung am Berliner Platz - Unbekannter greift Busfahrer mit Schlagring an

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug einem 45-jährigen Busfahrer der Hagener Straßenbahn AG am Donnerstagabend (11.08.2022) am Hauptbahnhof von hinten gegen den Kopf und verletzte ihn dabei leicht. Gegen 21.10 Uhr wollte 45-Jährige am Berliner Platz einen Kollegen ablösen und betrat dazu den Bus. Dabei schlug ihm der Unbekannte von hinten gegen das Ohr. Eine Zeugin sagte den Polizeibeamten, dass sie erkennen konnte, dass der Täter einen Schlagring in der Hand hielt und den Busfahrer mit diesem geschlagen hat. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung der Straße Am Hauptbahnhof. Er war etwa 17 - 20 Jahre alt, trug ein weißes T-Shirt und hatte nach oben gestylte Haare. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 45-Jährigen in ein Hagener Krankenhaus. Die Kripo ermittelt nun wegen der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

