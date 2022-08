Polizei Hagen

POL-HA: Schulstart 2022 - Gemeinsame Aktion von Polizei Hagen und Verkehrswacht Hagen

Hagen-Eilpe (ots)

Am heutigen Donnerstag (19.08.2022) begann für insgesamt etwa 1850 Schülerinnen und Schüler in Hagen der "Ernst des Lebens". Zu diesem Anlass besuchten die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Hagen, gemeinsam mit zwei Vertreterinnen der Verkehrswacht Hagen, die Astrid-Lindgren-Schule in Eilpe. Dort begrüßten sie die 56 stolzen Erstklässlerinnen und Erstklässler und übergaben ihnen Geschenke. Darunter waren neben Informationsbroschüren für die Eltern auch nützliche Reflektoren, die an der Kleidung oder dem Schulranzen angebracht werden können. Außerdem stellten sich insgesamt 29 Schülerinnen und Schüler für ein Foto auf. Dieses Foto soll daran erinnern, dass im vergangenen Jahr 29 Kinder auf den Hagener Straßen bei Verkehrsunfällen verletzt wurden. So sollen Verkehrsteilnehmer dafür sensibilisiert werden, dass nun wieder vermehrt Kinder auf den Straßen unterwegs sind, die bisher wenige Erfahrungen im Straßenverkehr gesammelt haben. Der Verkehrsdienst der Polizei Hagen wird in den nächsten Wochen besonders im Bereich von Schulen, Kindergärten und Schulwegen verkehrsüberwachend tätig werden. Geschwindigkeitsüberwachungen sowie die Überwachung von Halt- und Parkverboten stehen dabei im Vordergrund. (sen)

