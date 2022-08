POL-HA: Unfallflucht in Altenhagen - Kind schwer verletzt

Hagen-Haspe (ots) - Ein bislang unbekannter Täter schlug einem 30-jährigen Mann am Mittwochabend (10.08.2022) eine Glasflasche auf den Kopf und verletzte ihn dabei. Gegen 20.30 Uhr meldeten Passanten der Polizei einen Mann, der sich mit blutverschmiertem T-Shirt am Flussufer der Ennepe an der Frankstraße aufhielt. Die Beamten erkannten, dass der Mann am Kopf ...

mehr