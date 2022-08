Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter schlägt 30-jährigem Mann Bierflasche auf den Kopf

Hagen-Haspe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug einem 30-jährigen Mann am Mittwochabend (10.08.2022) eine Glasflasche auf den Kopf und verletzte ihn dabei. Gegen 20.30 Uhr meldeten Passanten der Polizei einen Mann, der sich mit blutverschmiertem T-Shirt am Flussufer der Ennepe an der Frankstraße aufhielt. Die Beamten erkannten, dass der Mann am Kopf verletzt war. Als sie ihn darauf ansprachen, sagte der 30-Jährige nur, dass ihm jemand eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen hat. Weitere Nachfragen zu einem Täter oder einem Tatort beantwortete der alkoholisierte Mann nicht. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Bei Ermittlungen an der Wohnanschrift des Mannes in der Kölner Straße erkannten die Polizisten Glasscherben einer Bierflasche und Blut auf dem Boden des Treppenhauses. Der Rettungsdienst brachte den 30-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

