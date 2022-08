Polizei Hagen

POL-HA: Fortschreibung der gemeinsamen Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen nach Durchsuchungseinsatz in Attendorn - 69-jähriger Mann tot aufgefunden

Attendorn (ots)

Bei einem Durchsuchungseinsatz der Polizei Hagen in Attendorn wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz fanden Beamte des Hagener Staatsschutzes am Mittwoch (10.08.2022) eine Vielzahl an Waffen und Munition auf (Pressemeldung vom 10.08.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5294023). Bei den Gegenständen handelt es sich zum Teil um funktionsfähige Waffen und intakte Munition. Eine Prüfung dieser Waffen vor dem Hintergrund eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz steht noch aus. Bei der Durchsuchung stießen die Beamten außerdem auf Gegenstände und Dokumente, die auf eine deutlich rechtsgerichtete Gesinnung des 69-jährigen Attendorners schließen ließen. Der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Olpe verkündete ihm am Mittwochabend einen Haftbefehl, der außer Vollzug gesetzt wurde. Zudem ordnete der Richter Meldeauflagen gegen den Mann an. Am heutigen Donnerstag (11.08.2022) erhielt die Polizei Hinweise zu dem Tod des 69-Jährigen. Nach bisherigen Ermittlungen ist von einem Suizid auszugehen, welcher sich unweit der Wohnanschrift des Mannes ereignet hat. (sen)

