Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tasche aus Pkw entwendet

Erkelenz-Tenholt (ots)

In der Nacht zu Sonntag (10. April) entwendeten unbekannte Täter eine Tasche aus einem parkenden Pkw. Dieser stand am Fahrbahnrand der Straße In Tenholt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell