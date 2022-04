POL-HS: Auseinandersetzung bei Fußballspiel

Übach-Palenberg-Boscheln (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Montag, 11. April, gegen 3.40 Uhr, Zugang zu einer Tankstellenfiliale an der Roermonder Straße. Im Inneren öffneten sie gewaltsam die Kasse. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme unklar. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

