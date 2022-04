POL-HS: Einbruch in Tankstelle

Geilenkirchen-Bauchem (ots) - An der Josefstraße öffneten unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag, 8. April, zwei auf der Straße geparkte Pkw. Aus beiden Fahrzeugen entwendeten sie Bargeld und diverse Dokumente. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

