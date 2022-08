Polizei Hagen

POL-HA: Frau stürzt im Bus nach Gefahrenbremsung

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag, 11.08.2022, fuhr ein Linienbus am Berliner Platz gegen 14:30 Uhr an und nahm langsam Fahrt auf. Aufgrund eines anderen kreuzenden Busses musste der Fahrer des erstgenannten eine Gefahrenbremsung einleiten. Dabei rutschte eine 60-Jährige von ihrem Sitz und fiel auf die Schulter. Sie verletzte sich leicht und wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht. Zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Eine Polizeistreife nahm den Sachverhalt auf und übergab diesen an das Verkehrskommissariat. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell