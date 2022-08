POL-WAF: Ahlen-Kreis Warendorf. Eigentümer eines Damenrades gesucht

Warendorf (ots) - "Einbruch in Kiosk" hieß am Montag (08.08.2022, 07.13 Uhr) ein Einsatz für Polizisten in Beckum. Unbekannte Täter hatten sich zwischen Sonntag (07.08.2022, 20.00 Uhr) und Montag (08.08.2022, 07.15 Uhr) Zugang zu dem Kiosk an der Rheinischen Straße verschafft. Hier stahlen die Täter eine geringe Menge Bargeld und Zigaretten und flüchteten anschließend. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

