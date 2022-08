Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Rentnerin nach Verkehrsunfall verstorben. Ergänzung zur Pressemeldung vom 07.08.2022, 23.26 Uhr

Warendorf (ots)

Die 80-jährige Frau aus Telgte, die bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (07.08.2022, 20:45 Uhr) in Alverskirchen lebensgefährlich verletzt wurde, ist im Krankenhaus verstorben. Die Rentnerin war mit ihrem Pkw aus Sendenhorst kommend auf der L 811 (Neustraße) Richtung Alverskirchen unterwegs. Im Bereich einer leichten Linkskurve kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Telgterin wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

