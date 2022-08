POL-WAF: Oelde-Lette. Identität von Unbekanntem vermutlich geklärt. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 07.08.2022, 19.24 Uhr.

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben mehrere elektronische Geräte aus einem Lagerraum in Warendorf gestohlen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Samstag (06.08.2022, 23.30 Uhr) und Sonntag (07.08.2022, 12.00 Uhr) Zutritt zu dem Lagerraum in einem Garten an der Dechaneistraße. Hinweise zum Täter oder dem Einbruch nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

