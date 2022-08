Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. In mehrere Autos eingebrochen

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Sonntag (07.08.2022, 16.00 Uhr) und Montag (08.08.2022, 08.40 Uhr) zu insgesamt sechs Autos in einer Straße in Oelde Zugang verschafft.

Der oder die Täter haben zum Teil die Scheiben der Autos an der Straße Holtkamp eingeschlagen und private Dinge sowie Wertsachen gestohlen.

Wir weisen nochmal daraufhin:

- Keine Wertsachen im Auto liegen lassen. Weder offen noch versteckt, nicht lang und nicht kurz - nehmen Sie Wertsachen immer heraus - Schließen Sie Ihr Auto immer ab - auch wenn Sie "nur kurz irgendwo reinspringen" - Fenster ebenfalls geschlossen halten, sollten Sie das Auto parken

Wurde Ihr Auto aufgebrochen oder haben Sie einen Aufbruch und Diebstahl beobachtet? Rufen Sie die Polizei.

Hinweise zu den Tätern in Oelde bitte an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Weitere sehr nützliche Tipps Ihr Auto sicherer abzustellen, finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell