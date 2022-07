POL-PDLU: Betrugsversuch per WhatsApp

Speyer (ots) - In der Nacht vom 01.07. auf den 02.07. haben unbekannte Täter versucht, sich Zutritt in Mehrfamilienhäuser sowohl in der Schandein-, als auch in der Josef-Schmitt-Straße zu verschaffen, in dem sie an den Hauseingangstüren hebelten. Dies misslang aber in beiden Fälle und die Täter kamen nicht in die Häuser hinein. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle Pressestelle ...

