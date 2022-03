Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Einbruch in Stadion-Verkaufsbude

Delmenhorst (ots)

Einbruchdiebstahl

In der Nacht vom 25. auf den 26. März 2022 wurde eine auf dem Gelände des Poligrasstadion in Brake aufgestellte Verkaufsbude aufgebrochen. Aus dem Verkaufswagen wurden Lebensmittel entwendet, der Schaden steht bisher noch nicht fest. Wer Hinweise in Bezug auf die Tat geben kann, setze sich bitte mit der örtlichen Polizei in Verbindung.

