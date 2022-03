Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: vermehrt E-Scooter ohne gültige Versicherungskennzeichen

Delmenhorst (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des PK Brake sind in den letzten Tagen vermehrt sogenannte E-Scooter ohne erforderlichen Versicherungsschutz kontrolliert worden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass diese Elektrokleinstfahrzeuge beim Betrieb im öffentlichen Verkehrsraum über eine entsprechende Versicherung verfügen müssen. Auch muss eine Betriebserlaubnis für diese Fahrzeuge vorliegen. Da die Höchstgeschwindigkeit für diese Fahrzeug auf 20km/h beschränkt ist, dürfen E-Scooter mit einer höheren Geschwindigkeit nicht im öffentlichen Verkehrsraum in Betrieb genommen werden.

