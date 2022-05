Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Diebstahl von Auto-Rädern; hoher Sachschaden von über 40.000 Euro, Zeugenaufruf

Heidelberg-Rohrbach (ots)

In der Zeit von Mittwochabend, gegen 22 Uhr, bis Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 14:30 Uhr montierten bislang unbekannte Täter auf einem Kunden-Abholparkplatz einer Auto-Niederlassung in der Haberstraße an insgesamt elf dort bereitgestellten Fahrzeugen jeweils alle vier hochwertigen Räder ab und entwendeten diese.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 40.000 Euro.

Die Fahrzeuge wurden auf Pflastersteine aufgebockt und die Schrauben lagen noch bei den Fahrzeugen.

Zeugen werden geben, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell