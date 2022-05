Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Teures Pedelec gestohlen; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Ein Pedelec-Mountainbike der Marke Cube, Typ Stereo Hybird 140 SL, Farbe schwarz-grau, wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus einer Garage im Hünenbergweg gestohlen. Wert: mehrere Tausend Euro.

Nach den bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei den Tätern um drei junge Männern im Alter zwischen 15-20 Jahren handeln, die sich am Sonntagmorgen, gegen 00.30 Uhr, in verdächtiger Art und Weise in Tatortnähe aufgehalten hatten, wobei einer von ihnen anschließend mit einem Fahrrad von einer Hofeinfahrt kommend in Richtung Stiftstraße davonfuhr.

Sie werden weiter wie folgt beschrieben: ca. 170-180 cm; schlank; dunkle, kurze Haare; südländisches Erscheinungsbild.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können sowie etwas über den Verbleib des Pedelecs wissen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, tel.: 07261/690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell